PAT tem 10 vagas para motorista carreteiro

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da Prefeitura de Sumaré está com 10 vagas de emprego abertas para o cargo de motorista carreteiro. A vaga é voltada apenas para candidatos com habilitação na categoria E e que tenham experiência neste trabalho. O cadastro pode ser feito até o dia 15 de agosto. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Os candidatos interessados na oportunidade devem procurar o PAT, que funciona no prédio do “É Pra Já” da Prefeitura, localizado na Praça das Bandeiras, nº 650, Centro. É necessário apresentar a Carteira Profissional, CPF, RG, número do PIS (Cartão Cidadão) e comprovante de endereço com CEP.

O PAT Sumaré funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para mais informações, o telefone é o (19) 3399-5638.