PAT divulga 38 novas vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Sumaré, informa 38 novas vagas de emprego disponíveis no sistema local.

Os candidatos interessados – e que atenderem ao perfil destas vagas – devem fazer o cadastro no PAT Sumaré até a data de validade de cada oportunidade, apresentando Carteira Profissional, RG, CPF, Número do PIS (Cartão Cidadão) e comprovante de residência original atualizado (com CEP).

O PAT funciona no prédio do “É Pra Já” da Prefeitura, o serviço municipal unificado de atendimento ao trabalhador, ao autônomo e ao micro e pequeno empresário, localizado na Praça das Bandeiras, nº 650, na Região Central (próximo à Avenida Rebouças). O horário de atendimento ao público é das 8 às 16 horas. Mais informações pelos telefones (19) 3399-5625 ou (19) 3399-5626.

VAGAS:

ASSISTENTE DE VENDAS – 1 vaga

Validade: 26/01/2017

Ensino Médio completo, 3 meses de experiência na função.

ASSESSOR IMOBILIÁRIO – 1 vaga

Validade: 27/01/2017

Ensino Médio completo, 6 meses de experiência na função.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM – 10 vagas

Validade: 27/01/2017

Ensino Médio completo com especialização em Enfermagem.

ENFERMEIRO – 10 vagas

Validade: 27/01/2017

Ensino Superior completo em Enfermagem.

JARDINEIRO – 6 vagas

Validade: 27/01/2017

Experiência de 6 meses na função, comprovada em carteira de trabalho.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 10 vagas

Validade: 27/01/2017

Curso Técnico em Enfermagem.

