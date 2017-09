PAT de Sumaré tem vagas para professor de Educação Física

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré informa que está com vagas de emprego abertas para para professor de Educação Física, masculino e feminino, para o período noturno. Os candidatos devem ser formados e não é necessário ter experiência.

Os interessados devem se dirigir ao PAT até o dia 13 de setembro. É necessário apresentar Carteira Profissional, RG, CPF, Número do PIS (Cartão Cidadão) e comprovante de residência original atualizado (com CEP).

O PAT funciona no prédio do “É Pra Já”, localizado na Praça das Bandeiras, nº 650, no Centro (próximo ao cruzamento com a Avenida Rebouças). O horário de atendimento ao público é das 8 às 16 horas. Mais informações aos interessados pelo telefone (19) 3399-5636.