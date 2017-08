PAT de Sumaré tem vaga para eletricista de manutenção industrial

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da Prefeitura de Sumaré está com uma vaga de emprego aberta para o cargo de eletricista de manutenção industrial, válida até 10h desta quinta-feira (3). O candidato deve ser do sexo masculino e ter curso técnico em eletrotécnica, eletrônica ou eletroeletrônica. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Os interessados pela oportunidade devem procurar o PAT, que funciona no prédio do “É Pra Já” da Prefeitura, localizado na Praça das Bandeiras, nº 650, Centro. É necessário apresentar a Carteira Profissional, CPF, RG, número do PIS (Cartão Cidadão) e comprovante de endereço com CEP.

O PAT Sumaré funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para mais informações, o telefone é o (19) 3399-5638.