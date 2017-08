PAT de Sumaré tem vaga para contramestre têxtil

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da Prefeitura de Sumaré está com uma vaga de emprego aberta para o cargo de contramestre têxtil. A vaga é voltada para candidatos do sexo masculino, com Ensino Médio completo e que tenham entre 29 e 49 anos de idade.

O contramestre ficará responsável pela manutenção e regulagem das máquinas e pelo acompanhamento de todo o processo produtivo da empresa.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Os candidatos interessados na oportunidade devem procurar o PAT até o dia 17 de agosto, no prédio do “É Pra Já” da Prefeitura, localizado na Praça das Bandeiras, nº 650, Centro. É necessário apresentar a Carteira Profissional, CPF, RG, número do PIS (Cartão Cidadão) e comprovante de endereço com CEP.