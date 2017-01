PAT de Sumaré oferece 51 vagas de emprego

Foto: Divulgação

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 51 vagas de emprego. São 50 oportunidades para profissionais da saúde, que atuarão em home care, e uma vaga para atendente de telemarketing.

Os interessados devem fazer o cadastro no local, que funciona no prédio do “É Pra Já”, localizado na Praça das Bandeiras, nº 650, na região central. O horário de atendimento ao público é das 8h às 16h. É necessário levar carteira profissional, RG, CPF, número do PIS e comprovante de endereço. Confira as vagas:

LEIA TAMBÉM: Seguem inscrições para oficinas do Sebrae Aqui

AUXILIAR DE ENFERMAGEM: 10 vagas

Validade: 17/01/2017

Exigência: Ensino superior completo em Enfermagem; morar em Sumaré.

ENFERMEIRO: 10 vagas

Validade: 17/01/2017

Exigência: Ensino superior completo em Enfermagem; experiência de seis meses na área; morar em Sumaré.

FONOAUDIÓLOGO: 10 vagas

Validade: 17/01/2017

Exigência: Ensino superior completo em Fonoaudiologia; experiência de seis meses na área; morar em Sumaré.

LEIA TAMBÉM: Casa do Trabalhador oferece 79 vagas de emprego

TERAPEUTA OCUPACIONAL: 10 vagas

Validade: 17/01/2017

Exigência: Ensino superior completo; experiência de seis meses na área; morar em Sumaré.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 10 vagas

Validade: 17/01/2017

Exigência: Ensino médio completo e curso de especialização; possuir Coren ativo; experiência de seis meses na área; morar em Sumaré.

ATENDENTE DE TELEMARKETING: 1 vaga

Validade: 22/01/2017

Exigência: Ensino médio completo; experiência de seis meses na área; morar em Sumaré.