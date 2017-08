Parceria possibilita resgate, castração e adoção de 60 gatos

Uma parceria firmada entre o poder público, ONGs, veterinários e clínicas particulares vai permitir que 60 gatos sejam recolhidos de um imóvel particular localizado no Parque Ongaro, onde se encontram abandonados. Os animais serão recolhidos e encaminhados para castração e, posteriormente, doação. Foto: Imprensa/Divulgação

Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente, por meio de doação, 60 kits para castração. Todos os procedimentos serão feitos com acompanhamento das ONGs, dos veterinários da Prefeitura e com o apoio da Clínica Veterinária Bem-Estar Animal, onde serão feitas as cirurgias sem custo para o Município. Após a castração, as ONGs Pata Verde e Viralatinha, bem como os protetores independentes, farão uma campanha nas redes sociais visando a adoção destes animais.

“A pedido do prefeito Luiz Dalben, convidamos as ONGs e os protetores de animais do município para resolver um problema muito antigo da cidade, onde aproximadamente 60 gatos se encontravam abandonados e não existia controle de população. Chegamos num consenso e vamos resolver o problema, dando início ao processo de recolhimento e de castração dos animais que se encontram nessa residência”, ressaltou o vice-prefeito Henrique Stein.