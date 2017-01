Para preservar represa, Sumaré faz operação no Horto Florestal

Foto: Secretaria de Comunicação de Sumaré / Divulgação

Após a Prefeitura de Sumaré receber uma denúncia de que o Horto Florestal receberia excursões e que turistas passariam o fim de semana na represa existente no local, 18 profissionais realizam uma operação com o intuito de preservar o manancial.

Desde este sábado, equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Secretaria de Trânsito estão no horto. De acordo com a Administração Municipal, o objetivo é garantir a preservação da APA (Área de Preservação Ambiental). Sendo assim, os profissionais estão no local para orientar a população de que é proibido pescar ou nadar na represa, que é responsável pelo abastecimento de água no município.

LEIA TAMBÉM: Vereadores derrubam tarifa mínima para contas de água