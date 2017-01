Pai de vice-prefeito é nomeado secretário

O prefeito de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben (PPS), segue mantendo a tradição da família de envolver parentes em cargos públicos. Dessa vez, no entanto, é o pai do vice-prefeito Henrique Stein Sciasio, o Henrique do Paraíso (SDD), que vai assumir uma posição no primeiro escalão do governo. Paulo Sciasio, o Paulão do União, será secretário de Cultura, Esporte e Lazer, mesmo cargo que ocupou na gestão passada, de Cristina Carrara (PSDB). A nomeação é legal, segundo a legislação.

Além da nomeação de Paulão, o Executivo publicou no Semanário Oficial a designação do vice-prefeito para a secretaria de Obras. Ele assumirá o cargo e terá que optar por um dos dois salários. A publicação ainda tem a nomeação de Carlos Gilberto Fernandes, para chefiar a Secretaria de Finanças e acumular a de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Estratégica.

Outro secretário que vai acumular funções é o ex-vereador Wellington Domingos, que é secretário de Governo e cuidará também da Comunicação. Na mesma edição do semanário, o novo governo publicou a exoneração de mais de 200 comissionados.

Conforme mostrou o LIBERAL na semana passada, o prefeito Luiz Alfredo Dalben anunciou Eder Ruzza, que é seu tio, como secretário de Serviços Urbanos. A nomeação segue a tradição familiar, já que o pai de Luiz Alfredo, Antonio Dirceu Dalben (PPS), prefeito entre 1997 e 2004, já havia nomeado durante seu mandato o próprio sogro, Alfredo Castro Ruzza, para a chefia da Secretaria Municipal de Obras. Ruzza é avô de Luiz Alfredo e pai de Eder.

Ainda durante o governo de Dirceu Dalben houve a nomeação de Jucilene Castro Ruzza para a Secretaria Municipal de Finanças. Ela é tia do novo prefeito e irmã de Eder.

A prática não é proibida e tem embasamento na Súmula Vinculante número 13 do STF (Supremo Tribunal Federal), que veta apenas a nomeação de parentes para cargos em comissão, o que não se aplica aos cargos de secretários, que são considerados “agentes de poder”.