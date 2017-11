PA de Nova Veneza ficará fechado para reforma

A Prefeitura de Sumaré informa que o Pronto Atendimento do Centro Integrado de Saúde de Nova Veneza ficará fechado a partir desta terça-feira (21) para receber obras de ampliação. Durante o período de obras, o atendimento emergencial clínico e pediátrico será realizado na USF (Unidade de Saúde da Família) do CIS, que está localizado da parte inferior do mesmo prédio.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Sumaré, serão realizadas obras de readequação das salas de consulta, ampliação da área de emergência e construção de necrotério. Além disso, também serão feitos reparos no telhado, instalações elétrica e hidráulica, avaliação da tubulação de gás, reparos e troca de móveis e pintura geral.

“A reforma e reestruturação no PA de Nova Veneza vem atender a uma demanda antiga, com o objetivo de proporcionar aos pacientes um atendimento mais humanizado, em um local mais adequado e confortável, oferecendo também melhores condições de trabalho aos nossos profissionais”, destacou o prefeito Luiz Dalben (PPS).