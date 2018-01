Ouvidoria de Sumaré passa a contar com número de WhatsApp

A população de Sumaré passa a contar com mais um meio para registro de denúncias e sugestões: será disponibilizado um número de WhatsApp, com o objetivo de facilitar o contato do cidadão com a Ouvidoria Municipal e o PROCON (Defesa do Consumidor). O serviço funcionará pelo número (19) 99814-5434.

“Grande parte da população já tem acesso a esse aplicativo de comunicação. A inclusão desse serviço na nossa Ouvidoria não apenas facilitará o registro das reclamações, como também possibilitará ao reclamante o envio de fotos e vídeos, facilitando a comprovação da denúncia”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

LEIA TAMBÉM: Desmanche é estourado pela PM em Nova Veneza

Os moradores poderão denunciar, por exemplo, situações como falta de água, atrasos de ônibus e outros problemas no transporte coletivo, descarte irregular de lixos e entulhos, entre outros. A partir do registro, a Ouvidoria passa a funcionar como representante do usuário juntos aos responsáveis pelo atendimento e fiscalização da demanda. Vale lembrar que, apesar de as reclamações poderem ser enviadas em qualquer dia e horário, a checagem será feita em horário de expediente da Prefeitura, de segunda à sexta, das 8 às 17 horas.