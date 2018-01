8 departamentos mudam de endereço em Sumaré

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Quem precisar utilizar os serviços de tributos da Prefeitura de Sumaré deve procurar atendimento em novo endereço a partir desta segunda-feira, dia 15. A CEAC (Central de Atendimento ao Contribuinte) – também conhecida popularmente por “IPTU” –, o DTI (Departamento de Tributos Imobiliários), DTM (Departamento de Tributos Mobiliários), setor de Cadastro de Imóveis, Fiscalização Tributária, CACISS (Central de Atendimento ao Contribuinte do ISS), Dívida Ativa e Superintendência Tributária passam a funcionar no Centro Administrativo Odette Jones Gigo, localizado à Rua Ipiranga, nº 71, Centro (prédio que abrigava a antiga Unopec). Até essa data, atendimento ao público fica suspenso.

O local é de fácil acesso, nas proximidades da Rodoviária Municipal, e já abriga as secretarias municipais de Obras e Planejamento, além do Procon, Pra Frente, Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal, e conselhos municipais.

A mudança faz parte de um processo de reestruturação da Prefeitura iniciado no primeiro semestre de 2017, gerando uma economia de cerca de R$ 500 mil por ano aos cofres públicos, por meio da transferência de serviços que funcionavam em prédios alugados para imóveis do município. “Essa reestruturação, tanto física quanto funcional, demonstra o respeito da nossa gestão com o povo sumareense e com o servidor público”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben (PPS).