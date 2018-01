Oficina para interessados em abrir MEI abre inscrições

A Prefeitura de Sumaré irá oferecer uma oficina gratuita para interessados em formalizar seu negócio através da criação de um CNPJ, especialmente MEI (Micro Empresa Individual). O encontro será no dia 30 de janeiro, das 9h às 12h, e as inscrições estão abertas. As vagas são limitadas.

A oficina é voltada a quem deseja conhecer o passo a passo para formalizar os diversos tipos de empresa, conhecendo o caminho para legalizar seu negócio, bem como as obrigações e os direitos adquiridos a partir do registro como pessoa jurídica.

Os interessados devem realizar as inscrições presencialmente no prédio do “É Pra Já”, que fica na Praça das Bandeiras, 650, Centro – Sumaré.