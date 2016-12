Odebrecht comunica falta de água em 19 bairros

A Odebrecht Ambiental, responsável pela gestão do abastecimento de água em Sumaré, enviou comunicado a imprensa informando que uma limpeza e manutenção preventiva, na ETA I (Estação de Tratamento de Água), na Vila Menuzzo, deve deixar 19 bairros da região central, sem água nesta terça-feira. O serviço deve começar a ser normalizado no fim da manhã do dia seguinte. A terceirizada informou que o número corresponde a 8% das ligações de água de toda a cidade, que precisarão ser suspensas.

A Odebrecht também informou que 50% das operações serão mantidas, o que pode amenizar os impactos sentidos pela população da área. “Bairros em regiões mais baixas devem sentir a retomada do abastecimento mais rápido, no período da manhã, e bairros em regiões mais altas na parte da tarde da quarta-feira”, ressaltou a coordenadora de produção de água da concessionária Stephanie Lucchesi. “A manutenção preventiva evita a necessidade de intervenções emergenciais que causam interrupções na distribuição de água, gerando impacto à população”, completou.

A orientação é que os moradores do Centro mantenham os reservatórios cheios e poupem água durante o período. Reclamações e dúvidas podem ser tiradas através do telefone 0800 771 0001

Confira lista de bairros afetados: Jardim das Palmeiras, Jardim Puche, Residencial Parque Floresta, Jardim Santa Madalena, Jardim Primavera, Parque João de Vasconcellos, Vila Yolanda Costa e Silva, Vila Zilda Natel, Jardim João Paulo II, Jardim Consteca, Jardim Residencial Vaughan, Jardim Marquissolo, Jardim Residencial Veccon, Jardim São Carlos, Jardim São Rocchi, Parque Emília, Parque Residencial Florença, Parque Versailles e Planalto do Sol.