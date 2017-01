Ocupação ‘exporta’ futuro padre

Em meio a uma ocupação repleta de igrejas evangélicas, há espaço na Vila Soma para uma igreja católica que atua na comunidade por meio do Núcleo Missionário Nossa Senhora Aparecida, que funciona há um ano.

É de lá que sairá o “primeiro seminarista da ocupação”, Moisés Caetano, de 24 anos, que iniciará no dia 31 de janeiro, no seminário da Arquidiocese de Campinas, sua caminhada para se tornar padre.

“Minha vocação, descobri desde cedo. Quando morava no interior da Bahia, percebi numa missa da catequese que o padre falou da importância da participação do jovem na igreja. Acabei me identificando com tudo o que ele falou e pedi a Deus o discernimento, que me ajudasse a descobrir o que queria”, contou o rapaz. Foto: Leon Botão / O Liberal

Moisés chegou a trabalhar na construção civil e estudou contabilidade. No entanto, após um estágio na área e a visita do Papa Francisco ao Brasil em 2013 durante a JMJ (Jornada Mundial da Juventude), percebeu que deveria seguir o chamado.

“Muitas vezes, a gente tem medo na vida. Na JMJ no Rio de Janeiro, o Papa Francisco citou muito essa participação do jovem a servir a igreja. Eu fiquei pensando muito. Pensei ‘sou um jovem ainda, preciso seguir minha vocação’. Depois do estágio, vi que realmente não era o que eu queria e então vi que queria entrar mesmo no seminário”, relatou.

O futuro seminarista se espelha em seu orientador, o padre Claudiney Ferreira de Almeira, de 35 anos, que é responsável pela Paróquia Santa Terezinha, fundador do núcleo da Vila Soma.

“O padre não é só para celebrar missa. O padre tem mais que uma família, porque a família dele é a igreja. Aqui é um povo que sofre muito, mas que tem muita fé, e isso ajuda a superar os obstáculos da vida”, disse Moisés.

Além da celebração de missas quinzenais, o núcleo serve para a reza de terço, para o trabalho da Pastoral da Criança, com pesagem das crianças e orientação das mães, além da distribuição de cestas básicas por meio do grupo dos Vicentinos. Para o padre Claudiney, a presença da igreja é uma forma de fortalecer os moradores.

“A comunidade católica aqui traz ânimo e mais unidade. Eles podem não se sentir mais abandonados, porque já se sentem abandonados inclusive pelo Estado. A gente estando aqui é dizer que estamos juntos”, afirmou o padre.

O religioso diz acreditar que o surgimento de uma vocação religiosa dentro da ocupação também é um sinal de Deus. “Tenho sete comunidades em Sumaré, e brotar uma vocação deste lugar é um sinal divino de que Deus também fala aqui neste lugar”, disse.