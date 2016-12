Já está em funcionamento em Sumaré o novo pontilhão construído sobre o Ribeirão Quilombo e que deve minimizar as enchentes. O dispositivo, utilizado para passagem de trens, ampliou o vão pelo qual a água corre e, com isso, vai evitar o transbordo, já que agora o ribeirão possui um espaço maior para sua vazão.

Construído na altura do Jardim Lucélia, o pontilhão está “praticamente concluído”, segundo a prefeitura, e já pode ser utilizado. A obra é fruto de um acordo firmado em fevereiro entre o poder executivo e a concessionária Rumo ALL, responsável pelos trens que circulam pela linha férrea. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A estrutura anterior possuía apenas sete metros de vão livre, o que representavam 21 metros quadrados de passagem, deixando o ribeirão “estrangulado”. A nova estrutura tem 21,5 metros de extensão, proporcionando uma passagem de 65 metros quadrados para a vazão das águas e minimizando os episódios de cheias em diversos locais como o Jardim Primavera e São Domingos.

Na época, em que o acordo foi firmado, o investimento estimado pela concessionária Rumo ALL era de R$ 3,5 milhões. O custo final não foi divulgado. “Podemos ver que agora tem muito mais espaço para o escoamento das águas do Quilombo numa situação de chuva forte na bacia. Isto traz uma maior tranquilidade para as famílias dos bairros ribeirinhos e para os nossos órgãos de defesa civil”, afirmou a prefeita Cristina Carrara (PSDB).

O local foi vistoriado, esta semana, pela chefe do executivo, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Carlos Barijan, e o vereador Clauduir Aparecido Menes, o Cláudio Meskan (PSB).