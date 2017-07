Novo Plano Diretor tem foco no crescimento sustentável

O Plano Diretor é a ferramenta principal da polícia de desenvolvimento de um município. Ele estabelece regras e parâmetros a fim de orientar as obras realizadas pelo poder público e privado nos espaços urbanos e rurais. E o novo Plano Diretor de Sumaré tem como foco principal o bem-estar de sua população. O primeiro passo é a flexibilização do uso do solo dentro das áreas residenciais. Em outras palavras, bairros predominantemente residenciais poderão destinar áreas para implantação de comércio e prestação de serviços.

“Nossa lei de uso e ocupação de solo é de 1995, está muito defasada e não corresponde à realidade atual do município”, comenta o coordenador da equipe técnica da prefeitura responsável pela elaboração do documento, Pedro Piazentin. “O ideal é mesclar os usos para possibilitar um menor descolamento no território urbano, para ter o trabalho próximo de casa, atividades comerciais próximas de onde você mora justamente para evitar longos descolamentos de pedestres e carros pela cidade”.

Foto: Edson Donizete / GG / CARA-PD / Divulgação

Mesclar sim, mas levando em consideração o impacto social e ambiental de cada atividade a ser implantada no bairro. De acordo Piazentin, o comércio será permitido próximo aos corredores urbanos (vias principais, de grande fluxo de pessoas e veículos, e dotada de equipamentos públicos comunitários como praças e escolas). “Conforme a gente vai saindo desses corredores os usos vão ficando mais restritivos para não ter problema com a compatibilidade de uso”, completa.