Nova agência de saneamento dá margem para reajuste da água

Criada para regular o saneamento de Sumaré no início do mês pelo prefeito Luiz Alfredo Dalben (PPS), a ARS (Agência Reguladora de Sumaré) pode dar margem para um novo pedido de aumento da tarifa de água e esgoto no município, já que a medida fará com que o repasse mensal feito pela concessionária BRK Ambiental seja 6,5 vezes maior que o atual. Ao LIBERAL, a promotora Alexandra Facciolli Martins, do Gaema (Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente), afirmou que a regulação feita por uma agência própria é “contraditória”.

A medida só deve entrar em funcionamento em novembro, mas pela lei já é possível calcular que o gasto da concessionária com a regulação, com a mudança, será de R$ 110 mil por mês a mais. Hoje, sendo regulada pela Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias PCJ), que atua em 59 cidades, a BRK Ambiental repassa 0,3% das receitas (cerca de R$ 20 mil) ao órgão regulador. Com a mudança para uma agência municipal, o repasse será de 2% das receitas – cerca de R$ 130 mil, porque os gastos serão maiores para uma única cidade.

LEIA TAMBÉM: Feira de Artesanato tem doação de animais e venda de livros usados

Foto: Murilo Sant'Anna-Consórcio PCJ

Por meio de nota, a concessionária afirmou que “como a Agência não está atuando, ainda é prematuro falar em impactos na operação ou mensurar aumentos nos custos operacionais”. Mesmo assim, o aumento no repasse abre margem para novo pedido de reajuste, caso a empresa decida não absorver os impactos financeiros causados pela criação da nova agência.