MP quer que prefeitura assuma Saúde de Sumaré

O Ministério Público entrou com um pedido na Justiça para obrigar a prefeitura de Sumaré a reassumir os serviços de saúde pública no município. Na ação, o MP apontou que há um risco concreto de morte de pacientes por conta do estado de precariedade que se encontra a UPA (Unidade Pronto Atendimento) Macarenko.

O posto, assim como o PA (Pronto Atendimento) Matão, são geridos pela Organização Social Pró-Saúde, contratada pela prefeitura mas que está sem receber os devidos repasses da municipalidade. A dívida estimada é de R$ 10,6 milhões.

O MP entrou com um pedido de tutela de urgência, que demanda mais rapidez da Justiça do que, por exemplo, uma liminar. Até a noite desta sexta-feira, contudo, nenhuma decisão havia sido proferida. Foto: Arquivo / O Liberal

Na ação, o Ministério Público pede que a prefeitura restabeleça imediatamente o serviço público nas duas unidades de saúde, “sem prejuízo do fornecimento de insumos médico-hospitalares necessários ao seu pleno funcionamento”.

O MP levou em consideração o relatório elaborado pelo Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo), que aponta a precariedade da UPA Macarenko em relação a falta de médicos – que estão sem receber seus honorários e decretaram greve em outubro – e de insumos básicos, como remédios, seringas, soro fisiológico e materiais para curativos.

Na ação proposta, o MP considerou que o ideal seria a dispensa de serviços privados na realização de atendimentos públicos.

“Não obstante, como isso não é possível – seja por incompetência do gestor público, seja pela insuficiência de recursos – necessária se faz a criação de limites para a participação de particulares na execução de tais serviços”, trouxe o texto da promotora Luciane Cristina Nogueira Lucas Lo Ré. A ação propõe multa no valor de R$ 100 mil por dia, em caso de descumprimento.

A prefeitura informou que ainda não havia sido notificada da ação, e apontou que decretou, na quinta-feira, uma intervenção ao contrato assinado com a Pró-Saúde, para levantar possíveis irregularidades no cumprimento dos termos.

A Organização Social afirmou que o objetivo da intervenção é dar ‘calote’ na dívida com a entidade.