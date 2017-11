MP aponta desvio em repasses feitos à liga desportiva

O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça pedindo o ressarcimento de R$ 682 mil aos cofres públicos de Sumaré em função de convênios entre a prefeitura e a Liga Desportiva Sumareense. Os repasses foram feitos em 2009, 2011 e 2012, durante a gestão do então prefeito José Antonio Bacchim (PT). A Promotoria pede ainda a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito, do ex-secretário de Finanças, Luiz Carlos Luciano, do ex-secretário de Esportes, João Gaspar, do então presidente da Liga, Manoel Neto, e da entidade.

Na ação, o promotor Denis Henrique Silva argumenta que os repasses feitos à Liga, responsável por campeonatos de esporte amador no município, eram utilizados para fins não previstos no convênio.

Foto: Arquivo/O Liberal

Ele cita que dinheiro público foi utilizado para pagar assessoria de arbitragem, segurança, jurídica e administrativa. Em 2012, os dois convênios firmados com a Liga não contaram com lei específica autorizativa, um dos requisitos para que fossem firmados, e acabaram rejeitados pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) por esses mesmos motivos.