Moradores se unem e montam rede de segurança em grupo

O ditado popular diz que a união faz a força. Para os moradores do Residencial Vaughan, em Sumaré, a colaboração entre vizinhos foi a forma encontrada para ampliar a segurança no bairro, após uma onda de furtos. Um grupo no aplicativo WhatsApp foi criado para facilitar a comunicação entre os moradores e proprietários, possibilitando o acionamento rápido da polícia em casos de arrombamentos e movimentações estranhas notadas pelos vizinhos.

Como o bairro ainda possui muitos terrenos vazios e casas em construção, o local virou alvo fácil para bandidos, que já levaram fiação, materiais de construção, portas já instaladas e até um portão.

Após ter a rede elétrica furtada de sua residência, que ainda está sendo construída, o publicitário Diego Dusso criou o grupo e começou a adicionar os vizinhos que já conhecia com objetivo de garantir que teria sempre alguém “de olho” em sua propriedade. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Os demais moradores demonstraram interesse e, dez meses depois da criação do grupo, 90 pessoas compartilham informações. Além de ajudar a promover segurança, o canal criado serve, também, para trocas de materiais de construção e mobilizações em busca de causas comuns.

“Está sendo muito positivo porque os moradores se unem mais. Estamos nos organizando para enviar à prefeitura, em janeiro, a solicitação de algumas melhorias através de um abaixo-assinado, como lombada, segurança e limpeza de terrenos”, explicou Dusso.

O policial militar Fábio Moraes, que mora há dois meses no Vaughan, contou que foi possível deter um indivíduo que tentava entrar em uma obra em construção por conta da ação rápida do grupo.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Hoje a gente vive de uma forma que as pessoas não se preocupam com as outras porque o morador vê algo e não quer se envolver, não quer fazer parte da ocorrência e acaba não passando a informação. Pelo WhatsApp ele fica mais desinibido para falar e isso seria muito importante se existisse em outros bairros também”, apontou.

O engenheiro Lincoln Cancio se mudou para o bairro há apenas nove dias, mas frequentou o lugar por dois anos e meio até finalizar a obra. Ele notou, recentemente, uma diminuição no número de entulho deixado nas ruas e mato alto, e acredita que parte da melhora pode ter uma relação com o grupo, que busca conscientizar sobre a necessidade de colaboração para um ambiente mais limpo.

“Talvez daqui a algum tempo acabe a questão da preocupação de furtos nas construções, mas vão surgir novas e acho que o grupo vai continuar com o objetivo da interação entre as pessoas no bairro”, aposta.