Moradores de rua vão para abrigo provisório em Sumaré

Os dois moradores de rua que ajudaram a salvar duas crianças de um carro em chamas no último sábado, em Sumaré, conseguiram uma moradia provisória. Leandro Carlos de Oliveira, de 29 anos, e Fernando Luís Lourenço, de 34, foram levados na tarde desta terça-feira para a Casa de Acolhimento Resgatar, no bairro Chácara Estrela D’alva. A casa tem convênio com a prefeitura e oferece abrigo e auxílio psicológico a moradores de rua.

Nesta terça, o LIBERAL publicou entrevista na qual os dois contam como ajudaram no resgate das crianças, uma menina de 2 e um garoto de 4 anos. Os pequenos sofreram queimaduras em cerca de 30% do corpo e estão internados na Santa Casa de Limeira, assim como o pai deles, que teve aproximadamente 35% do corpo ferido pelas chamas. Os três têm quadro estável e não correm risco de morte, segundo a assessoria do hospital. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A prefeitura informou que está acompanhando a situação dos dois e que o Creas (Centro de Referência de Assistência Social) se articula com outros órgãos para dar a assistência necessária a ambos. Leandro e Fernando são dependentes químicos e querem ser internados para se livrar do vício em drogas.

A psicóloga da Resgatar, Letícia Cristiane Santana da Rocha, afirmou que em Sumaré não há um centro público de internação para tratamento de dependentes. Nestes casos, o Creas, diz Letícia, costuma buscar vagas em outros municípios, com ajuda da casa.

Leandro é de Barrinha e Fernando, de Piracicaba, mas disseram ter poucos laços com suas famílias. Não há tempo definido para que fiquem no local. “Depende do caso, às vezes é pernoite, às vezes uma semana, a gente vai fazendo atendimento em conjunto (com o Creas)”, explicou Letícia. Na casa há atendimento psicológico, assistência social e terapeuta educacional.

Leandro e Fernando chegaram ao local após procurarem o Creas. O órgão público entrou em contato com a Resgatar, que tinha vagas e buscou os dois. Na casa há 20 vagas, e nesta terça Letícia estimava que havia 19 pessoas no local.