Moradores de rua narram resgate à família que ficou presa em carro incendiado

Leandro começou a se drogar aos 12 anos. Usa de “tudo”. O pai é mendigo em Ribeirão Preto. A mãe morreu quando ele tinha 4 anos. Desde que perdeu a avó, há três meses, vive nas ruas. Fernando é viciado em cocaína e não sabe o que é um teto há dois anos, quando a mãe não aguentou mais sua dependência. Juntos, Leandro Carlos de Oliveira, de 29 anos, e Fernando Luís Lourenço, de 34, ajudaram a salvar duas crianças de um carro em chamas instantes antes de o veículo explodir, na tarde do último sábado, em Sumaré.

As crianças, uma menina de 2 anos e um garoto de 4, sofreram queimaduras graves, assim como o pai. Os três estão internados na ala de queimados da Santa Casa de Limeira, com quadro estável e fora de risco, segundo informou o hospital.

Leandro é de Barrinha e Fernando, de Piracicaba. Conheceram-se em Rio Claro e perambulam pelas ruas de várias cidades em busca de drogas, abrigo e comida. Eles caminhavam pela Avenida Eugênia Biancalana Duarte quando viram o carro em chamas. Tinham acabado de usar drogas. Foi Leandro que gritou fogo. O pai das crianças parou, desceu do carro e quando disse ‘meus filhos’, o rapaz agiu.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Pulei dentro do carro (…) Vi as duas crianças gritando, desesperadas, queimando, aí comecei a me queimar, eu tentei tirar a criança, não sei se eu arrebentei o cinto (…)e não consegui”, lembra.

O pai das crianças então tirou o menino do veículo. Leandro abriu as portas para que a fumaça saísse. Enquanto isso, Fernando, do outro lado, retirava a menina do carro com ajuda de outra pessoa que passava por ali. Um comerciante descarregou um extintor nas crianças e no pai para apagar as chamas. Logo em seguida, aconteceu a explosão. “Moço, foi tipo ‘dum’ filme.”

Leandro ficou em choque e teve parte do braço atingida pelas chamas. Foi levado para o HES (Hospital Estadual Sumaré) com a família. Um médico que atendeu o caso o chamou de herói. “(…) o surpreendente foi a coragem e altruísmo do herói anônimo, de quem nada se esperava, mas que teve presença de espírito para ajudar, possivelmente salvando a vida de um dos pequenos”, escreveu o médico Murilo Paranhos Pinto em seu perfil no Facebook.

Leandro e Fernando rejeitam o rótulo. Para eles, herói é o pai das crianças, Alex José Belo da Silva. Após tirar o garoto do carro, o pai não viu que a menina já tinha saído e pulou de novo no veículo em chamas, contam.

Os dois dizem que ajudaram sem pensar, por um motivo simples: têm coração. Muita gente acha o contrário, como ambos descobriram nas ruas. “As pessoas acham que se você é morador de rua, você não é nada”, diz Fernando. “Só é só usuário, só sabe roubar”, completa Fernando, que recebeu doações da família das vítimas.

TRATAMENTO. Tudo que querem agora, dizem, é tratamento clínico para se livrar das drogas. Enquanto isso, na tarde desta segunda, se preparavam para continuar a busca por comida e abrigo.