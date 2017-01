Morador de Sumaré fatura R$ 500 mil na Nota Fiscal Paulista

Um contribuinte de Sumaré, morador no Jardim Denadai, faturou R$ 500 mil na extração de janeiro da Nota Fiscal Paulista. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (16). No total, foram sorteados 598 prêmios que somaram R$ 4,7 milhões.

O prêmio ao morador de Sumaré é o segundo maior da extração, ficando atrás apenas do prêmio de R$ 1 milhão, que saiu para uma entidade assistencial sediada no bairro do Tatuapé, em São Paulo.

Participaram da extração de outubro os consumidores cadastrados que efetuaram compras no mês de setembro de 2016 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. O resultado do sorteio está disponível no site da Nota Fiscal Paulista. Os usuários do programa também foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

