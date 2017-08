Menor é flagrado com réplica de revólver em Sumaré

Foto: Divulgação

Uma equipe da PM (Polícia Militar) de Sumaré flagrou, na noite deste sábado (26), um menor que portava uma réplica de revólver em Sumaré. De acordo com informações dos militares, a ação ocorreu durante patrulhamento no bairro Nova Terra, depois que dois jovens armados roubaram o celular de um morador.

Com as características dos assaltantes, a PM localizou os dois ladrões, que fugiram ao avistarem a viatura. Um dos assaltantes pulou o muro de uma casa e tentou se esconder no quintal, porém, acabou capturado pelos policiais. Com ele, a equipe encontrou o celular roubado e uma réplica de revólver, usado no assalto. O menor foi detido e encaminhado ao Plantão Policial. A arma falsa foi recolhida.