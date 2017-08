Médicos da Pró-Saúde receberão R$ 3 mil por danos morais

A Vara do Trabalho de Sumaré reconheceu o vínculo empregatício de 200 médicos contratados pela Pró-Saúde para prestar serviços na rede pública, e determinou o pagamento de R$ 3 mil para cada um a título de dano moral. Os profissionais haviam sido contratados como Pessoas Jurídicas ao invés do regime celetista, situação considerada irregular pela justiça. Com a decisão, os médicos passam a ter direito a verbas rescisórias. A prefeitura foi considerada subsidiária na ação – isso significa que caso a Pró-Saúde não pague os direitos dos médicos, o município é quem arcará com a conta.

A ação foi movida pelo Sindimed (Sindicato dos Médicos de Campinas e Região). “A Pró-Saúde fez as contratações irregulares, mas o município não fiscalizou e nem tomou as medidas cabíveis”, afirmou a advogada do sindicato, Vanessa Silveira.

A prefeitura disse apenas que cumpre o acordo assinado para pagamento dos salários dos médicos, mas não se posicionou sobre o pagamento da multa por dano moral e nem das verbas rescisórias, cujos valores ainda serão calculados.