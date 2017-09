Mascotes vencedores de projetos educacionais são entregues a alunos

Os alunos da rede municipal de ensino de Sumaré receberam nesta semana os mascotes escolhidos por votação popular para os projetos de “Educação para o Trânsito” e “Educação Ambiental”. Os desenhos feitos pelos alunos Murilo Cavalcante Cardoso e Kauany Cristina da Silva Reis foram transformados em fantasias e percorrerão as escolas municipais junto aos projetos, auxiliando na conscientização das crianças para um trânsito mais seguro e para a preservação ambiental. Os estudantes ainda ganharam uma bicicleta cada. Foto: Imprensa-Divulgação

O evento aconteceu na Cidade Mirim do Trânsito. O 12º Concurso de Mascotes envolveu os alunos da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental, que produziram desenhos relacionados aos temas. Professores da rede municipal realizaram uma pré-seleção dos desenhos que melhor atenderam à proposta de cada projeto, que foram colocados em votação popular no Facebook da Prefeitura de Sumaré.

O Super Semáforo é uma criação do aluno Murilo Cavalcante Cardoso, do 3º ano C da Escola Municipal Alfredo Castro Donaire, no Matão, que recebeu 526 curtidas. Já o Guardião da Água é uma criação da aluna Kauany Cristina da Silva Reis, do 5º ano C da EMEF Profª Eliana Minchin Vaughan, também no Matão, que teve 165 votos. Os dois alunos, além de verem seus desenhos “ganhar vida”, também foram agraciados com uma bicicleta cada. A patrocinadora dos mascotes, das camisetas e das bikes é a empresa IC Transportes, parceira da Prefeitura.