Mascotes de projetos educacionais são escolhidos por votação popular

Os projetos de Educação para o Trânsito e Educação Ambiental, desenvolvidos com os alunos das escolas municipais de Sumaré, já têm novos mascotes. O resultado foi definido por votação popular por meio do Facebook da Prefeitura, que contou com 1.749 votos.

O mascote do projeto “Educação para o Trânsito” é o super-herói do aluno Murilo Cavalcante, da Escola Municipal Alfredo Castro Donaire, no Matão, que recebeu 526 curtidas. Já o desenho vencedor do projeto “Educação Ambiental” foi o Guardião da Água da aluna Kauany Cristina da Silva Reis, da EMEF Profª Eliana Minchin Vaughan, também no Matão, com 165 votos.

A votação aconteceu durante a semana passada. Na página do Facebook da Prefeitura foi criado um álbum com os desenhos pré-selecionados pelos professores. Os ganhadores foram os desenhos que tiveram mais curtidas.