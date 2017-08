Marido ameaça mulher com machado em Sumaré

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Uma Operadora de Caixa de 25 anos registrou nesta sexta-feira (11) um boletim de ocorrência no plantão policial de Sumaré após ser ameaçada pelo seu marido com um machado na terça-feira (08). Já na sexta-feira, o homem voltou a ameaçá-la, só que dessa vez com uma faca.

De acordo com a vítima, o casal mora junto há oito anos, mas são casados há dois meses e estão em processo de separação judicial. Ela explica que durante todo esse período de convivência ele sempre foi agressivo.

Sobre as últimas ameaças, a mulher relatou que na última terça-feira ela estava dando banho na filha do casal de oito anos, quando o marido entrou no banheiro com o machado em mãos, pronto para acertá-la nas costas, porém a menina gritou e conseguiu alertar a mãe para se desviar do golpe. “Não morri por Deus, ele já estava pronto para me acertar pelas costas”, desabafa a mulher. A mãe da operadora, que mora próximo ao ouvir os gritos acionou a PM (Polícia Militar). Quando os PMs chegaram na residência no bairro Jardim dos Ipês, o homem deixou a casa.