Mãe se passa por filha e pega suspeito de aliciar criança

Um homem de 35 anos, suspeito de aliciar uma menina de 11 anos pela internet, foi preso na noite desta segunda-feira (26), em Sumaré, após a mãe se passar pela criança e marcar um encontro. As conversas entre o homem e a garota duraram seis dias.

O suspeito entrou em contato com a menina pelo facebook, na última quarta-feira. Ele enviou uma solicitação de amizade, a garota aceitou e logo depois, orientada pela mãe, cancelou, uma vez que não o conhecia. “Assim que ela cancelou, ele a chamou no messenger e perguntou se tinha WhatsApp. Achei estranho e comecei a conversar com ele como se fosse minha filha”, contou a dona de casa de 26 anos.

Se passando pela menina de 11 anos, a dona de casa quis saber de onde ele a conhecia e o porquê do contato. “Ele disse que tinha me visto [no caso a menina] no face e me achado bonitinha. Começamos a conversar pelo whats, mas ele quis se comunicar por áudio. Minha filha passou a reproduzir minhas respostas. Na sexta-feira, ele começou a insistir para marcarmos um encontro. Questionei onde me levaria e ele perguntou se eu conhecia motel. Disse que não e ele falou que era para lá que iríamos. Falei que só tinha 11 anos e ele disse que não tinha problema”, revelou a mãe da criança. Foto: Arquivo / O Liberal

O suspeito pediu que a menina enviasse fotos dela, o que não ocorreu. Ele por sua vez, encaminhou imagens dele. “Em nenhum momento ele disse quantos anos tinha, mas pela foto, vi que tratava-se de um homem mais velho”, disse a mãe da garota.

O homem teria ligado insistentemente para a garota, pelo WhatsApp, durante todo o final de semana. “Na segunda-feira [dia 26], ele voltou a entrar em contato e meu marido mandou marcamos um encontro. Deixei minha filha com um celular no local combinado, uma praça no Jardim João Paulo 2. Eu e meu marido ficamos dentro do carro, de olho. E um tio dela, ficou na praça, por perto. Quando avistei ele na praça, parado, olhando para ela, desci do carro e comecei a agredi-lo. Não deixei ele chegar nem perto da minha filha”, relatou.

A Polícia Militar foi chamada e quando chegou no local, o homem estava sendo agredido por populares. Ele alegou que apenas conversou com a menina. Antes de ser apresentado no Plantão Policial, o suspeito passou por atendimento médio em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Segundo a mãe da garota, a família do homem alegou que ele tem problema mental.

O delegado Marco Antonio Braga Rodrigues o autuou em flagrante por aliciamento de menor de idade e arbitrou fiança no valor de R$ 900 para responder o crime em liberdade. A quantia foi paga por familiares na manhã desta terça-feira. O caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).