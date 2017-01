Mãe é agredida a pauladas pelo filho durante discussão

Uma dona de casa de 56 anos foi agredida pelo filho, um jovem de 22 anos, durante um desentendimento familiar, na noite desta quarta-feira (4), em Sumaré. O rapaz seria usuário de drogas e álcool e, segundo parentes, extremamente violento.

O caso aconteceu por volta das 23h30 na casa da família, na Rua Raimunda Maria Cipriano, no Jardim Bom Retiro. Guardas municipais estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram chamados por populares para conter uma briga.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Quando chegaram no endereço, os patrulheiros se depararam com o desempregado R.C.C. de 22 anos, sendo contido por três irmãos. De acordo com a família, houve uma discussão e alterado por conta do uso de drogas e bebida, o rapaz agrediu a própria mãe, a dona de casa W.M.C., com uma paulada nas pernas.

O suspeito teria ainda se apoderado de uma faca de cozinha e ameaçado os familiares. Aos guardas, ele alegou ter sido agredido pelos irmãos. Todos foram apresentados na delegacia do município e orientados quanto ao prazo de seis meses para representação judicial. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.