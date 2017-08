Justiça suspende ampliação de vans no transporte

A Justiça suspendeu a lei que ampliava o número de vans circulando com passageiros em Sumaré. A legislação havia sido aprovada em abril na Câmara Municipal e alterou o sistema de transporte permitindo a entrada de mais vans na cidade, o chamado transporte alternativo. O motivo da suspensão da lei foi o vício de iniciativa – por se tratar de tema referente ao transporte público, a mudança deveria ter sido proposta pelo prefeito e não por um vereador. O autor do projeto de lei foi o parlamentar Rudinei Lobo (PRB).

A suspensão foi concedida em caráter liminar, dentro da Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) movida pelo Setcamp (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas). A lei antiga limitava o transporte alternativo a no máximo 29 veículos – incluindo as vans. Com a alteração, o número mínimo passou a ser de 29 e o máximo de 50.

O diretor do Setcamp, Paulo Barddal, disse que a Adin foi movida porque qualquer alteração no transporte coletivo deve ser proposta pelo Executivo. “Existe um contrato de concessão a uma empresa terceirizada, e o cerne desse contrato é manter o equilíbrio econômico-financeiro da contratada para que continue sendo prestado o serviço. Se aumenta a permissão de concorrentes, isso vai afetar o faturamento da empresa concessionária”, afirmou.