Justiça nega a prisão de proprietário da Invest Motors

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o proprietário da empresa – um comerciante de 56 anos – e outras duas pessoas, sendo uma delas mulher do dono da revendedora – foram indiciadas por organização criminosa, apropriação indébita, estelionato e lavagem de dinheiro. “O 4º DP (Distrito Policial) de Sumaré investigou o caso por meio de inquéritos policiais e mantém diligências para localizar os indiciados”, informou a assessoria da SSP, no dia 21 de julho.

A Justiça de Sumaré negou o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil do proprietário da Invest Motors e de outras duas pessoas relacionadas à empresa. O Ministério Público também manifestou parecer contrário à solicitação por considerar “prematuro oferecimento da denúncia neste momento”. A loja, que funcionava na região de Nova Veneza, foi denunciada por ao menos 163 pessoas que alegam ter pago e não recebido os carros. Advogados que representam as vítimas estimam um prejuízo aproximado de R$ 70 milhões.

“O contato com a Justiça está sendo realizado através da minha pessoa, o que demonstra a boa fé em relação à defesa, esclarecimento dos fatos e até a solução das questões pendentes”, disse Camila nesta quarta-feira.

Segundo as vítimas, os automóveis eram anunciados por WhatsApp, com preços abaixo de mercado. “Eles compravam carros tomados pelo banco e revendiam por um valor mais em conta. Toda semana recebia uma lista com sugestões. Busquei informações com amigos que no passado já tinham comprado nesta loja e como não tiveram problemas, resolvi comprar também”, declarou um vendedor de 29 anos. Ele desembolsou R$ 13 mil por um Fox, ano 2013.

A advogada, por sua vez, disse que as atividades desenvolvidas pela Invest Motors não eram comuns de compra e venda de veículos e que os clientes não eram tratados como consumidores, mas sim como parceiros de investimento. “Os investidores entregavam o dinheiro para a empresa pagando o valor de veículos de leilão e, ao final do prazo acordado, recebiam automóveis com características determinadas. Como os investimentos eram altamente lucrativos, dependiam do bom andamento da economia e com a crise que o país atravessou, as vendas caíram e a empresa não conseguiu devolver a quantia investida para todos os seus parceiros de investimento”, declarou.

O processo segue em segredo de Justiça.