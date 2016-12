Jovem preso por tráfico diz que ganhava R$ 600 por dia

Um rapaz de 21 anos foi preso no final da tarde desta segunda-feira (26), em Sumaré, por tráfico de drogas. Ele disse que recebia R$ 600 por dia para comercializar entorpecente. O flagrante ocorreu na Rua das Missões, no Jardim Picerno 2. O suspeito F.A.M. chamou a atenção de guardas municipais ao demonstrar nervosismo diante da presença da viatura, que fazia patrulhamento no bairro.

Ao notar a viatura, o rapaz, que disse ser ajudante geral, saiu andando e entrou em um bar. Os guardas teriam visto o jovem dispensar algo em uma lata de lixo dentro do estabelecimento e resolveram abordá-lo. Com ele, encontraram apenas R$ 20. Já dentro da lixeira, localizaram cinco pedras de crack.

Foto: Arquivo/O Liberal

Questionado, o ajudante geral assumiu a propriedade da droga e confessou o tráfico. Ele disse ainda que morava em uma casa ao lado do bar e que havia mais entorpecente na sua residência. No quarto dele, os guardas encontraram uma caixa de papelão com 11 porções e cinco pedras de crack. Também localizaram R$ 81.

O suspeito disse que estava traficando há três dias e que ganhava R$ 600 por dia. Sobre o fornecedor do entorpecente, limitou-se a dizer que era um menino. Ele foi preso em flagrante e levado para a cadeia de Sumaré.