Jovem é preso após invadir e furtar casa em Sumaré

Um rapaz de 18 anos foi preso, na noite desta terça-feira (17), em Sumaré, após invadir e furtar uma residência no Parque Residencial Manoel de Vasconcelos. O flagrante aconteceu por volta das 23h, na Rua Alameda dos Alecrins. O suspeito foi surpreendido por policiais militares no quintal da casa.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de furto a residência. Quando chegou no endereço, soldados se depararam com o rapaz G.S., no quintal da casa. Com ele, encontraram um aparelho celular e um tablet. No quintal, havia ainda uma televisão e no contato da moto, uma chave mixa.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo os policiais, o suspeito usou uma escada para subir o muro da residência e arrombou uma janela para entrar no interior da casa. Ele foi apresentado no Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante pelo delegado Elias Yuao Kobayashi. Depois do registro da ocorrência, o jovem foi encaminhado para a cadeia de Sumaré, onde está à disposição da Justiça.