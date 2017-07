Recepcionista cadeirante morre em incêndio

Uma mulher de 41 anos morreu na tarde desta segunda-feira (3) em um incêndio a residência, localizada na Rua Yolanda Didona de Vasconcelos, no bairro Parque João de Vasconcelos, em Sumaré. Maria Sónia Rodrigues Bezerra, era cadeirante, segundo informações do Corpo de Bombeiros do município. A perícia foi acionada e o caso deve ser registrado na Polícia Civil. Foto: Imprensa/Divulgação

De acordo com informações dos bombeiros, a corporação foi chamada por volta das 12h45 e uma equipe foi até o local. O fogo foi controlado – inclusive com a ajuda de vizinhos – mas não foi possível resgatar a vítima. A mãe da mulher havia saído e ela estava sozinha na casa na hora do incêndio. O quarto onde a vítima estava ficou bastante queimado, e as paredes da cozinha e da sala ficaram pretas por conta da fumaça. Os familiares da vítima não quiseram dar entrevista.

O secretário municipal de Segurança Pública, Ricardo Zequin afirmou que todos os protocolos de resgate foram aplicados. “Como o local da ocorrência é próximo ao nosso batalhão, o tempo de resposta foi bastante rápido, de cerca de 5 minutos. Mas, infelizmente, ao chegarmos, a moça já estava em óbito”, afirmou.