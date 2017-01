Jovem acusa ex-namorado de agressão e cárcere privado

Uma jovem de 23 anos diz ter sido agredida e mantida em cárcere privado pelo ex-namorado, em Sumaré. O crime teria acontecido na noite desta sexta, na casa onde o suspeito mora com os pais, no Parque Residencial Casarão. O casal namorou por dois anos e estaria separado há um mês.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o assistente administrativo G.F.O., também de 23 anos, pediu que a ex-namorada, a estagiária G.C.B.C., fosse até a casa dele na noite desta sexta-feira para que os dois conversassem.

Ao chegar na residência, a vítima, que mora em Campinas, disse que o ex-namorado não estava lá. Ela permaneceu em frente da casa, o aguardando. O assistente administrativo teria chegado por volta das 23 horas e a ofendido, xingando-a de vagabunda. Foto: Arquivo / O Liberal

Ele também teria a agredido com tapas no rosto, segurado seus cabelos e a puxado para dentro de casa, onde, segundo a vítima, a trancou em um dos quartos.

A estagiária disse em depoimento à Polícia Civil ter colocado o aparelho celular para carregar e recebido um telefonema da sua psicóloga. A profissional, de acordo com a vítima, queria saber notícias dela, uma vez que o pai da jovem estava preocupado já que não conseguia falar com ela.

A estagiária contou o que estava acontecendo e disse ter impedido que a psicóloga ligasse para a polícia, porque temia que o ex-namorado ficasse ainda mais nervoso. A vítima afirmou ainda que os pais do assistente administrativo são idosos e tentaram impedir o filho que a agredisse, sendo ignorados.

Socos

Ao descobrir que a ex-namorada havia conversado com a psicóloga, o suspeito teria quebrado o celular dela. Ele teria ainda a agredido com mordidas no braço, socos na cabeça e apertado seu pescoço dizendo que iria matá-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 3h30 deste sábado, o suspeito teria arrastado a estagiária para fora da casa dele. A vítima procurou o Plantão Policial, onde o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. O crime seria comunicado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) para investigação.