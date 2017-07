Instituições investem nas novas gerações de Sumaré

Entre as décadas de 60 e 80, grande contingente de pessoas migrou para a cidade de Sumaré atraída pela possibilidade de uma oportunidade de emprego. “O fenômeno de industrialização aconteceu devido à localização do município, próximo à Anhanguera, próximo de Campinas e São Paulo e do porto de Santos. As indústrias abriram suas portas para a mão de obra e aí houve o ‘boom’ populacional, o que trouxe vários impactos à cidade”, conta o historiador Francisco Toledo.

Foto: Arquivo / O Liberal

Com o tempo vieram outras escolas do gênero como o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), com cursos voltados para a formação de técnicos. Os cursos mais concorridos são para a área de metal-mecânica, com cerca de 3.500 matriculados por ano. A instituição tem parceria com a Honda, Schnider e 3M, que participam do Programa Jovem Aprendiz. Outras instituições presentes no município: Enap (Escola Nacional Profissionalizante), Esatec Educacional e uma extensão do Centro Paula Souza de Hortolândia.

E se a intenção é continuar atraindo novos empreendimentos e oferecer emprego à população, é preciso manter a “lição de casa” em dia. Este ano, o governo estadual acenou positivamente para a instalação de uma Fatec (Faculdade de Tecnologia) no município. À prefeitura coube a tarefa de indicar um imóvel onde serão ministrados os primeiros cursos. “Este foi o melhor caminho que encontramos para oferecer, o mais rápido possível, os cursos de tecnologia para os moradores da nossa cidade, uma vez que a construção de toda a faculdade leva alguns anos”, comentou o prefeito Luiz Alfredo Dalben (PPS). “Essa é mais uma vitória para a nossa população, que terá à disposição cursos gratuitos de qualificação profissional”, completou o prefeito.

Quando instalada (ainda sem previsão), a Fatec será a quarta instituição de Ensino Superior na cidade, que já conta com uma FAC (Faculdade Anhanguera) e uma Uniesp, ambas com cursos voltados às áreas de engenharia, finanças, educação, saúde e tecnologia; e uma Network com curso de engenharia a nível superior, além de cursos técnicos.

A prefeitura oferece ainda cursos profissionalizantes gratuitos de manicure, pedicure, depilação, cabeleireiro, informática básica, internet, office, artesanato e pintura em tela através da Casa Brasil, localizada na Rua Ipiranga, 316, Centro.