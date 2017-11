Impasse entre BRK e prefeitura deixa bairros sem água

O impasse entre a Prefeitura de Sumaré e a concessionária BRK Ambiental afetou o abastecimento de água na cidade nesta quinta-feira. Uma adutora de 32 anos rompeu-se durante a madrugada e deixou 20 bairros sem água. A previsão da empresa, responsável pelos serviços de água e esgoto no município, era que o fornecimento fosse normalizado até a noite de ontem.

Este é o sexto rompimento da adutora desde dezembro de 2016, segundo a BRK. A concessionária informou que desde agosto aguarda autorização da prefeitura para realizar a troca da adutora. O município, por sua vez, reforçou que não reconhece a empresa como concessionária na cidade, e não se pronunciou sobre o rompimento desta quinta-feira.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No meio do impasse, os moradores ficaram com as torneiras secas. A dona de casa Jaqueline Regina dos Santos, de 29 anos, estava com a pia cheia de louça e sem saber como daria banho nos filhos. Ela é moradora do Parque Residencial Manoel de Vasconcelos. “Se acabar a água do galão vou ficar sem, já que a da caixa não tem mais”, reclamou.