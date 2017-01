Igreja improvisada leva ‘proteção e esperança’ a famílias na Vila Soma

Bancos improvisados, púlpito de madeira reutilizada, caixa de som, cobertura precária e o mais importante: muita fé. Ao circular pelas ruas e vielas da Vila Soma, área ocupada em Sumaré, onde vivem mais de 2 mil famílias, a presença maciça de igrejas chama a atenção.

Segundo a organização da área, 22 igrejas evangélicas e uma católica, além de um terreiro, funcionam atualmente no local. Apesar das diferentes denominações e crenças, o sentimento de proteção gerado pelas religiões é unânime, assim como a fé de que, com a ajuda de Deus, os moradores conseguem lidar melhor com a vulnerabilidade.

A ocupação existe há quatro anos. Com o passar do tempo e a expansão da vila, a quantidade de igrejas cresceu. Diante do grande número de denominações em funcionamento, foi fundado um conselho de pastores, coordenado pelo pastor Antonio Carlos de Souza, o Pastor Toni.

Para ele, a presença da religião é algo histórico. “No Brasil, onde começava um vilarejo, ali era colocada uma cruz. O cristianismo sempre esteve presente na história de ocupações e na história do nosso país”, afirmou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A presença das igrejas em comunidades pobres, sobretudo na Vila Soma, por conta dos problemas existentes nesses locais, é fundamental, diz o pastor.

“Na Vila Soma, pude ver um local de extrema vulnerabilidade espiritual, que necessita muito de uma proteção espiritual, até porque a gente trabalha nessa área, e passa a entender o poder que tem as palavras”, explica Toni.

“São muitas palavras pejorativas lançadas contra a ocupação, e a gente trabalha isso para que as pessoas não se vistam com essas palavras negativas e deixem de lutar”, justifica o pastor.

Líder da Igreja Pentecostal Fogo, Poder e Unção, uma das mais antigas da ocupação, o pastor Valdecir da Silva encara o trabalha na Vila Soma como uma missão.

“O pastor tem que ter uma visão muito grande porque aqui tem muitas vidas que precisam ouvir a palavra de Deus”, explica. “Ele me deu essa visão de uma terra que ele ia preparar para mim, e eu jamais imaginei que era aqui na Vila Soma. Aqui é o meu futuro”. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Assistência

Além da parte espiritual, singular em cada igreja, há também a parte social, que consiste nas doações e também na ajuda a pessoas envolvidas com álcool e drogas.

As igrejas seriam uma forma de ajudar a conter a criminalidade dentro da ocupação, diz Pastor Toni. O trabalho, no entanto, só é possível com união, defende o pastor.

“Quando nós [pastores] saímos em um trabalho de evangelização, acabaram as fronteiras denominacionais, trabalhamos todos em prol do reino do céu. Essa junção, essa unidade tem feito uma grande diferença”, relatou.

Reflexo

O especialista em Filosofia da Religião, Allan da Silva Coelho, diz que o grande número de igrejas é reflexo das periferias brasileiras. A multiplicação de igrejas evangélicas, diz, possibilita a criação de redes de proteção.

“Estudos apontam que essa rede de proteção não é só material, mas é uma proteção simbólica. A ideia de pertencimento, de que não são tão frágeis. Essa dimensão assegura que façam um enfrentamento às outras dificuldades”, explicou.

“É uma tentativa de se inserir. Se ela é totalmente mal vista fora da ocupação, dentro da igreja ela se sente querida por alguém e por Deus”, finalizou.

Garagem serve para brechó e cultos

O sonho do casal de pastores Wanderley Lourenço e Edileusa do Nascimento é construir a nova igreja de tábuas no terreno ao lado. No entanto, até conseguirem, a garagem do barraco onde vivem dentro da Vila Soma é o único espaço que têm à disposição. De dia, o espaço é um brechó beneficente. À noite, é transformada em igreja para cultos. E de madrugada abriga o carro dos moradores.

A igreja do casal começou a funcionar há dois anos, quando foram procurados por vizinhos que pediam conselhos e ajuda. “Ali começou a oportunidade de realizar nossos cultos”, lembrou Wanderley.

Tudo foi construído aos poucos. Bancos e púlpito de madeira, mais fiéis, cobertura reforçada, outros fiéis, caixa de som, microfone, e igreja pronta. O brechó, com roupas doadas, ajuda na renda do casal, e também as pessoas da comunidade, que compram peças por R$ 0,50 ou R$ 1.

“São dois cultos por semana. Nosso procedimento é difícil. A gente tira os bancos amontoados, coloca no lugar, limpa tudo por conta da poeira. Depois o púlpito, toalha, monta o som. Depois que acaba o culto, tem que recolocar os bancos, guardar o carro, e depois a gente vai tirar nosso descanso”, explicou Wanderley.

Para a pastora Edileusa, a igreja na Vila Soma é a “obra missionária que ela recebeu de Deus”. Ela lembra ter trabalhado em igrejas bem estruturadas, e conta que não imaginava pregar em condições mais simples.

“Antes, a gente fazia obra nos templos bonitos. Vidro fumê, carpetado. Tem que ter muita força de vontade, muito amor pelas almas para fazer isso aqui. A gente tem se esforçado. O senhor falava para mim que estava me preparando para uma grande obra missionária, mas nunca imaginei que seria dessa maneira”, relatou.