Idosa é presa com 12 tijolos de maconha em sua casa

Policiais militares apreenderam 12 tijolos de maconha em uma casa no Parque Florely, em Sumaré, nesta quarta-feira (26). Uma mulher de 63 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas. A filha dela e o genro fugiram. A suspeita seria a responsável por buscar o entorpecente em Foz do Iguaçu (PR). Na residência, soldados encontraram duas passagens de ônibus recentes com destino à cidade. Os bilhetes estavam no nome da idosa. Foto: Divulgação/Polícia Militar

O flagrante aconteceu depois de denúncia anônima feita à PM (Polícia Militar) de que um rapaz estaria comercializando drogas em uma casa, na Rua Nossa Senhora Aparecida. Os policiais foram até o endereço e se depararam com o suspeito e a mulher dele, que autorizou uma busca no imóvel.

Nesse momento, no entanto, o rapaz saiu correndo. Ele chegou a ser perseguido pelos soldados, mas fugiu. Quando retornaram à residência, a mulher dele também havia deixado o local. Na casa, encontraram apenas a idosa.

Moradores disseram aos soldados que o suspeito havia entrado em um Corsa de cor verde. Informaram ainda que ele distribuía a droga, mas quem buscava era a sogra dele. Em buscas na residência, os policiais localizaram no forro, duas caixas de papelão com 12 tijolos de maconha, cada um pesando cerca de um quilo. Dentro da casa, foram apreendidas uma balança de precisão e uma digital.