Homem simula estar armado e morre após roubar bolsa em Sumaré

Um homem de 22 anos morreu após ter simulado estar armado, enquanto caminhava em direção à viatura da (PM) Polícia Militar, no bairro Residencial Parque Pavan, em Sumaré, na madrugada de domingo (12). Segundo consta, W. F. teria roubado um transeunte na Avenida Emílio Bosco, região do Nova Veneza. Populares teriam gritado “pega ladrão” à viatura da PM que patrulhava a área naquele momento. Foto: Arquivo / O Liberal

O suspeito foi avistado entrado às pressas em um Corcel com bolsas na mão. O veículo foi acompanhando pela PM até o Residencial Parque Pavan. Durante a fuga, W. estourou os pneus do veículo ao subir em uma calçada, o que teria dificultado continuar com o carro.

Ele saiu do veículo e caminhou em direção à viatura da PM com uma das mãos na cintura, simulando estar armado. Nesse momento, três disparos foram efetuados pela polícia contra o homem que caiu no chão. Em revista pessoal, observou-se que W. trazia uma espécie de bomba de camara para encher pneus. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.