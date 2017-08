Homem reage a assalto e acaba esfaqueado

Um homem de 50 anos foi esfaqueado durante um assalto a residência em Sumaré, nesta quinta-feira (10). O crime aconteceu por volta das 18h20, na Rua Leonardo Antônio Schiavinato, no Jardim Paraíso. A vítima acusa um ex-funcionário pelo crime. Policiais militares chegaram a procurar pelo suspeito em sua residência, no Jardim Santa Rosa, mas não o encontraram. Foto: Arquivo / O Liberal

Quando a PM (Polícia Militar) chegou no endereço, testemunhas disseram que a vítima já havia sido socorrida até o posto de saúde do Matão. Lá, o homem informou ter sido roubado por um ex-funcionário.

De acordo com a vítima, o suspeito estava armado com uma pistola e acompanhado por uma cunhada. Depois de roubar alguns objetos e documentos, o criminoso o amordaçou e prendeu seus pés e as mãos. Após ser ameaçada, a vítima disse ter entrado em luta corporal com o assaltante e acabou sendo esfaqueada no pescoço e no abdômen. O autor fugiu.