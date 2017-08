Homem é preso tentando passar notas falsas em Sumaré

Um homem de 23 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (30) tentando repassar notas falsas em um comércio da região central de Sumaré. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Federal de Campinas.

Segundo informações do 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), o comerciante disse que o suspeito já tinha realizado o golpe anteriormente, quando usou notas de R$ 100 falsas, e o deteve quando percebeu que ele tentaria repassar as moedas falsas novamente. Populares acionaram a PM (Polícia Militar) pelo telefone 190.

Ao chegarem no local, os policiais detiveram o rapaz. O suspeito entregou 4 notas aos militares, sendo que todas possuíam o mesmo número de série. Ele foi encaminhado ao 1º DP (Distrito Policial) de Sumaré e, posteriormente, foi levado para a sede da Polícia Federal em Campinas.