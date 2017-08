Homem é preso por estupro de filha deficiente

Foto: Alexandre Carvalho - A2img

Um homem de 68 anos foi preso pela em flagrante nesta sexta-feira (12) em Sumaré acusado de estuprar a própria filha, que é deficiente mental. Os abusos aconteceram por uma década, desde que a mãe da menina faleceu.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar) uma conhecida da vítima contou aos militares que a garota apresentava um comportamento estranho, e que ela suspeitava que o pai da menina a violava.

A viatura se dirigiu até a rua José Souza Galvão no bairro Vila Santa Terezinha para averiguar a denúncia e ao chegarem no local, conversaram com a vítima que relatou que desde que sua mãe faleceu, o pai mantém relações sexuais com ela.