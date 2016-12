Homem é preso na madrugada de Natal após provocar acidente

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada de Natal (25), por embriaguez ao volante, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele não teria reduzido a velocidade do carro, um Fiesta, ao passar por uma lombada na Estrada Ernesto de Cillo e atingido um Ecosport que seguia na frente. O acidente ocorreu por volta das 2h10 deste domingo. Ninguém ficou ferido.

Guardas municipais foram chamados para atender a ocorrência e quando chegaram no local, os carros envolvidos já haviam sido removidos da via. Os patrulheiros tentaram contato com o proprietário do Fiesta, C.V.L., de 40 anos, e este apresentava forte odor etílico, voz pastosa e andar cambaleante. Ele acabou confessando para os guardas que havia ingerido bebida alcoólica e que tinha consciência de que não deveria estar dirigindo. Foto: Arquivo/O Liberal

O motorista do Ecosport disse que seguia pela Estrada de Cillo, sentido bairro Santa Rita, momento em que reduziu a velocidade para passar na lombada. O condutor do Fiesta, que vinha atrás, não reduziu a velocidade e acabou batendo na traseira do veículo.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde passou por exame clínico, que confirmou o estado de embriaguez. O homem foi autuado em flagrante pela delegada Jacira Mendonça de Oliveira, que arbitrou fiança no valor de R$ 800 para responder o crime em liberdade. Como a quantia não foi paga, ele foi encaminhado para a cadeia de Sumaré.