Homem é preso após estuprar mulher no banheiro de supermercado

Um homem de 25 anos foi preso na tarde deste sábado (14), em Sumaré, após estuprar uma mulher de 20 anos dentro do banheiro de um supermercado localizado no bairro Matão. A vítima trabalha no próprio estabelecimento.

Policiais militares passavam nas proximidades do local, quando observaram várias pessoas no estacionamento do comércio. Foi, então, que populares pediram ajuda para a PM (Polícia Militar).

LEIA TAMBÉM: PAT divulga novas vagas de emprego

Os policiais foram até o supermercado e descobriram que F.S.S. tinha estuprado uma funcionária no banheiro do estabelecimento. O homem foi preso e levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por estupro. As informações foram divulgadas pelo 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior).