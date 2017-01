Homem é morto em suposta tentativa de assalto

Um funcionário público estadual de 53 anos morreu após ser baleado, em Sumaré. O crime ocorreu na madrugada da última sexta-feira, mas só chegou ao conhecimento da Polícia Civil, no sábado. Familiares suspeitam que a vítima, identificada como Lauro Alves Gonçalves, tenha reagido a um assalto.

De acordo com uma testemunha, o funcionário público estava em um bar de sua propriedade, na Rua Doze, no Jardim Calegari, na companhia de dois sobrinhos, quando desconhecidos chegaram a pé e anunciaram o roubo. O soldador A.J.G., de 23 anos, sobrinho da vítima, teria reagido ao assalto, provocando um tiroteio.

Foto: Arquivo/O Liberal

Ainda de acordo com essa testemunha, os três foram surpreendidos quando jogavam baralho. O portão do estabelecimento estava fechado. O funcionário público foi atingido com um tiro no peito e o soldador, com dois disparos nas costas e em um dos braços. O outro rapaz, também sobrinho da vítima, correu e não foi ferido.

A filha do funcionário público, a dona de casa J.S.G., de 33 anos, disse que o pai foi baleado por volta das 3h20 e já chegou sem vida ao Hospital Mário Covas. Ela também afirmou que mora em uma casa ao lado do bar e acordou com o barulho dos tiros.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e será investigado pelo 5ºDP (Distrito Policial). Ainda não há pistas dos autores do homicídio.

