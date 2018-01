Homem cai em buraco e morre afogado em Sumaré

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h30. As buscas duraram apenas dez minutos, mas o rapaz já estava morto quando foi localizado. A Polícia Técnico Científica foi chamada para perícia. O caso é investigado pelo 1ºDP (Distrito Policial).

O rapaz teria entrado no reservatório a partir de uma área próxima à entrada do condomínio particular que existe na margem direita. As águas da represa abastecem a ETA (Estação de Tratamento de Esgoto) 1.

Um homem ainda não identificado caiu em um buraco e morreu afogado na tarde desta quinta-feira (11), em Sumaré. De acordo com uma testemunha, a vítima entrou na Represa do Marcelo, na região central, de roupa e calçados, começou a andar (sob o leito) e em seguida caiu em um buraco há cerca de cinco metros da margem. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Sumaré reforçou o alerta que não é permitido nadar na Represa do Marcelo ou do Horto Florestal, ambas mananciais de abastecimento público.

Dicas. O Corpo de Bombeiros também orienta as pessoas a tomarem algumas precauções para se refrescar sem acidentes. Entre as dicas, a corporação recomenda procurar um local conhecido e onde exista sempre a presença de guarda-vidas; respeitar as faixas e os avisos, além de não entrar em locais onde há alerta de perigo de morte ou em águas poluídas; não se banhar em locais impróprios; e nunca superestimar sua capacidade de nadar.

A corporação também orienta as pessoas a não tentar salvar vítimas de afogamento sem estar habilitado; antes de mergulhar, certificar-se da profundidade; nunca nadar após ingerir bebidas com álcool, alimentos ou se estiver passando mal ou com frio; e evitar áreas de saída de barco ou prática de esportes aquáticos.