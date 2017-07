Habitação busca novos convênios para sanar déficit

Após dois anos da entrega das últimas moradias populares, Sumaré busca por novos convênios com governos estadual e federal para sanar o déficit habitacional da cidade, calculado em 12.864 unidades. A demanda é formada, em sua maioria, por famílias inscritas no Cadastro para o Programa Habitacional e indicadas pelo Plano Municipal de Redução de Riscos, que atualmente residem em ocupações, de aluguel ou em coabitação nas regiões do Matão, Nova Veneza e Área Cura – juntas possuem 47 das mais de 70 ocupações do município.

Além dos convênios, a cidade estuda a possibilidade de alterar as regras de uso e exploração de solo de áreas específicos para a criação de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) e monitoramento dos “vazios urbanos” (glebas de terra improdutivas no meio do cenário urbano), conforme declarou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Social, José Edson Cosme de Oliveira. “O Município de Sumaré possui várias áreas em andamento com os procedimentos inseridos no processo Regularização Fundiária de Interesse Social, como o Jardim das Orquídeas, Rosa e Silva, e Vila Operária. Neste ano, foram aprovadas as Leis para regularização do Jardim Irmã Davina, Jardim Vitória e Parque Sevilha, que beneficiará 275 famílias com a titularidade dos lotes”, afirma Oliveira.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Para a criação das ZEIS, a secretaria mantém uma equipe técnica para localização e análise das possíveis áreas, responsável também por auxiliar o município a direcionar os trabalhos de acordo com convênios firmados com órgãos públicos para a construção de moradias. “Dentro destes convênios temos o Programa Cidade Legal e Papel Passado, que auxilia nas regularizações dos bairros Jardim Vitória, Jardim Irmã Davina, Parque Sevilha, Jardim Salerno, Jardim Aclimação, Jardim Rosa e Silva”, comenta o secretário. Os bairros Parque Bandeirantes 1 e 2, Jardim Bom Retiro 2, Parque Residencial Bordon 2, parte do Jardim Luiz Cia, Nova Esperança 2 e Jardim Conceição 2, já se encontram regularizados.